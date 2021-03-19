لابورتا يرغب في تخفيض راتب ميسي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، يوم الخميس، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يرغب في تخفيض راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع ضمان استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن لابورتا يفكر بتخفيض راتب العقد الجديد الذي سيتم تقديمه إلى ميسي، والذي ينتهي في يونيو المقبل، على أن يمنحه عقدا مدى الحياة مع النادي.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني: ستشهد الفترة المقبلة إجراء العديد من المحادثات بين الطرفين لتمهيد الطريق نحو استمرار ليونيل ميسي مع الفريق، ويحاول لابورتا تخفيض رواتب اللاعبين بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي، مع إعادة هيكلة الرواتب.