.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لابورتا يرغب في تخفيض راتب ميسي

ميسي مع لابورتا في حفل تنصيب الأخير

لابورتا يرغب في تخفيض راتب ميسي

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، يوم الخميس، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يرغب في تخفيض راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع ضمان استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن لابورتا يفكر بتخفيض راتب العقد الجديد الذي سيتم تقديمه إلى ميسي، والذي ينتهي في يونيو المقبل، على أن يمنحه عقدا مدى الحياة مع النادي.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني: ستشهد الفترة المقبلة إجراء العديد من المحادثات بين الطرفين لتمهيد الطريق نحو استمرار ليونيل ميسي مع الفريق، ويحاول لابورتا تخفيض رواتب اللاعبين بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي، مع إعادة هيكلة الرواتب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد