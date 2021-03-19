مانشستر يونايتد مهدد بفقدان ثلاثي خط الهجوم

ذكر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه قد يواجه ليستر سيتي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في غياب المهاجمين ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وإدينسون كافاني.



وغادر راشفورد الملعب بين الشوطين خلال الفوز على ميلان بالدوري الأوروبي الخميس لشعوره بوخز خفيف بينما غاب مارسيال وكافاني عن التشكيلة.



ويتعافى مارسيال من كدمة بالفخذ بينما قال سولشار إن راشفورد على الأرجح لن يتعافى قبل مباراة الأحد فيما تتوقف مشاركة كافاني على تطور حالته.



وأبلغ سولشاير الصحافيين: يعمل إدينسون بجدية وانضم للتدريبات، ويحتاج أن يكون في قمة لياقته للعب المباراة، وهذا لم يتحقق حتى الآن وأتمنى أن يكون جاهزا لمباراة الأحد ولكنني لست متأكدا.



لكن يونايتد نال دفعة بعودة بول بوغبا بعد أن خاض أول مباراة منذ أول أسبوع في فبراير وشارك في الشوط الثاني وسجل هدف الفوز على ميلان.



ويمتد عقد اللاعب الفرنسي حتى 2022 لكن سولشاير رفض مناقشة مستقبل لاعب الوسط في أولد ترافورد.



وواصل: لا اعتقد أن هناك طاقة للتكهنات. توجد مناقشات وأحاديث بالطبع وعندما تشاهد بوغبا يلعب أو يتدرب ترى مدى اهتمامه واستمتاعه وشعوره بفائدته بالفريق.