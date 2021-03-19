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مانشستر يونايتد يجتاز ميلان ويتأهل إلى ربع النهائي

بوغبا خلال لقاء مانشستر يونايتد وميلان

مانشستر يونايتد يجتاز ميلان ويتأهل إلى ربع النهائي

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ميلان- رويترز

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اجتاز مانشستر يونايتد الإنجليزي إحدى العقبات الهامة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، الذي غاب عنه في الأعوام الثلاثة الماضية، بعدما تأهل لدور الثمانية في البطولة القارية، عقب تغلبه 1 - صفر على مضيفه ميلان الإيطالي يوم الخميس في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين يوم الخميس الماضي بملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الإنجليزي، قد انتهى بالتعادل 1 - 1، لينال يونايتد بطاقة الصعود للدور المقبل، بفوزه 2 - 1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

يدين يونايتد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الفرنسي البديل بول بوغبا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

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