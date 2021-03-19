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مفاجأة.. غوارديولا قد يعود إلى برشلونة نهاية الموسم

غوارديولا
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

مفاجأة.. غوارديولا قد يعود إلى برشلونة نهاية الموسم

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العربية.نت

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كشفت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد يعود إلى فريقه السابق برشلونة نهاية الموسم.

وبحسب الأرجنتيني كريستيان مارتن، صحافي في شبكة "ESPN"، فإن هدف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إقناع ليونيل ميسي بالبقاء في النادي وتمديد عقده، إضافة إلى إعادة غوارديولا إلى تدريب الفريق.

وأضاف التقرير: إذ حقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن بيب غوارديولا يمكن أن يعود إلى النادي الكتالوني، وستكون فرصة أخرى للابورتا من أجل إنقاع ميسي بالبقاء، وعلى الرغم من تطور مستوى برشلونة مع كومان، إلا أن غوارديولا وأرتيتا خياران محتملان.

ووفقا للصحافي الأرجنتيني قد يعود غوارديولا إلى برشلونة نهاية الموسم بسبب وجود لابورتا، في حال نجح بتحقيق اللقب الأوروبي للنادي الإنجليزي.

وأشرف غوارديولا على تدريب النادي الكتالوني خلال الفترة من 2008 إلى 2012، حقق معهم 14 لقبا، منها 3 بطولات دوري، وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا، ومونديال الأندية مرتين، وذات العدد بالنسبة للسوبر الأوروبي.

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