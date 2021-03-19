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مواجهات ثأرية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

قرعة دوري أبطال أوروبا
صورة سابقة من قرعة دوري أبطال أوروبا

مواجهات ثأرية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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نيون - د ب أ

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أسفرت قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020 - 2021 ، والتي أجريت يوم الجمعة عن المواجهات التالية :

دور الثمانية (ربع النهائي) :

1- مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني

2- بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي

3- بايرن ميونخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي

4- ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي

قبل النهائي :

الفائز من 3 × الفائز من 1

الفائز من 4 × الفائز من 2

وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الثمانية (ربع النهائي) يومي السادس والسابع من أبريل المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا فيما تقام جولة الإياب في 13 و14 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.

وتقام مباراتا جولة الذهاب في الدور قبل النهائي يومي 27 و28 أبريل المقبل فيا تقام جولة الإياب في يومي الرابع والخامس من مايو المقبل.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 29 مايو المقبل على استاد "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول بتركيا.

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