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الأمطار تؤجل قمة الدوري الأسترالي

سيدني ملبورن
من مباراة سابقة بين الفريقين

الأمطار تؤجل قمة الدوري الأسترالي

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سيدني- رويترز

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تسببت الأمطار الغزيرة بتأجيل مباراة القمة بين فريقي سيدني إف.سي وضيفه ملبورن فيكتوري في الدوري الأسترالي الأول لكرة القدم يوم السبت.

وتحظى هذه المباراة باهتمام جماهيري كبير في أستراليا نظرا لأنها تجمع بين أنجح فريقين في البلاد.

وتعرضت مناطق في شرق أستراليا لأمطار غزيرة يوم السبت تسببتفي فيضانات عبر ولاية نيو ساوث ويلز وأدت لبعض الفوضى في مدينة سيدني.

وقال داني تاونسند الرئيس التنفيذي لسيدني إف.سي بطل أستراليا إن الأمطار غمرت ملعب كوجاراه الذي يخوض فيه فريقه مبارياته بصفة مؤقتة لحين اكتمال بناء استاد سيدني، وأضاف أن حالة الملعب الحالية لا تسمح باللعب ولا تضمن سلامة اللاعبين ومن ثم تقرر تأجيل المواجهة.

ويحتل سيدني المركز السادس بين فرق البطولة حاليا برصيد 18 نقطة من 11 مباراة في حين يتذيل ملبورن فيكتوري الترتيب بسبع نقاط.

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