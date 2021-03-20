بولندا تطلب إعفاء ليفاندوفسكي من الحجر الصحي في ألمانيا

أعلنت بولندا أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليطلب إعفاء اثنين من لعبي المنتخب الوطني من قواعد الحجر الصحي عند العودة لألمانيا عقب مواجهة إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ويلعب الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكشيشتوف بيونتك في دوري الدرجة الأولى الألماني، ما يمكن أن يمنعهما من السفر إلى بريطانيا لخوض المباراة، لأن ذلك يعني غيابهما عن أنديتهما عقب العودة بسبب قواعد الحجر الصحي.

وأبلغ بافل يابلونسكي نائب وزير الخارجية وكالة الأنباء الحكومية البولندية "بي.أية.بي": طلب رئيس الوزراء من المستشارة أن يتم فرض القواعد بشكل عادل ومنصف على كافة الممثلين الوطنيين، وبفضل ذلك سيتمكن لاعبو بولندا في الدوري الألماني من الاستفادة من ذلك.

ولم ترد وزارة الخارجية البولندية على طلب "رويترز" للتعليق. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن مكتب ميركل لا يعلق على محادثات خاصة.



ويخضع الأمر رسميا إلى الحكومات الإقليمية في ألمانيا التي تمنح استثناءات للحجر الصحي.



ويلعب ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، بينما يلعب بيونتك في هيرتا برلين.