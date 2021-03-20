بيولي يؤكد جاهزية إبراهيموفيتش لمباراة فيورنتينا

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم السبت أن زلاتان إبراهيموفيتش جاهز بما يكفي لبدء مباراة الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام فيورنتينا.

ولم يشارك المهاجم السويدي، هداف ميلان هذا الموسم برصيد 14 هدفا، في الدوري منذ تعرضه لإصابة عضلية خلال الفوز 2-1 في روما في 28 فبراير الماضي.



وعاد إبراهيموفيتش للملاعب عندما شارك بديلا خلال الخسارة 1-صفر يوم الخميس الماضي أمام ضيفه مانشستر يونايتد ليودع ميلان الدوري الأوروبي بالهزيمة 2-1 في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والعودة لدور الستة عشر.



وقال بيولي في مؤتمر صحفي: زلاتان استفاد من الدقائق التي خاضها يوم الخميس وسيبدأ مباراة يوم الأحد. لا ندري هل سيكون قادرا على خوض 90 دقيقة لكن مشاركته مهمة.



ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري، متأخرا بفارق تسع نقاط عن جاره إنتر ميلان المتصدر. وتراجع أداء الفريق مؤخرا لينتصر مرة واحدة في اخر خمس مباريات في كافة المسابقات.



لكن الفريق الإيطالي ظهر بشكل جيد خلال مباراتي يونايتد، ويعتقد بيولي أن هذا الأداء يمكن أن يمنح اللاعبين الثقة لإنهاء الموسم بقوة.



وأضاف: كانت خيبة أمل حقيقية، لكننا استفدنا من ذلك بإدراكنا لإمكانياتنا أكثر، وأنه في مثل هذا المستوى من المباريات، دائما ما تحدث التفاصيل الفارق، يجب أن نسعى للوصول إلى اقصى ما لدينا، لا يزال أمامنا 11 مباراة يجب الفوز بها جميعا.



وواصل: ربما تكون مباراة الأحد الأكثر صعوبة، بسبب قوة المنافس ولأنها تأتي بعد الخروج من الدوري الأوروبي. أنا متأكد أنه بعد فترة التوقف الدولية سنكون أقوى.



وتحمل زيارة فلورنسا بعض الشجون لبيولي، الذي قضى هناك ست سنوات كلاعب وعامين كمدرب، وهي الفترة التي توفي فيها قائد الفريق دافيدي أستوري بشكل مأساوي وغير متوقع.



وقال مدرب ميلان: قضيت فترة طويلة في فلورنسا كلاعب ومدرب، ثم ما حدث في مأساة دافيدي. هذه الأشياء تؤثر عليك وتترك علامة بداخلك، ولن تكون أبدا مباراة عادية بالنسبة ليـ، فلورنسا وفيورنتينا أكثر من منافس. العام الماضي تلقيت ترحيبا أسعدني كثيرا.