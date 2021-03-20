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رانغنيك يرفض العمل في شالكه.. وينتظر المنتخب الألماني

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رانغنيك مرشح لتدريب منتخب ألمانيا الصيف المقبل

رانغنيك يرفض العمل في شالكه.. وينتظر المنتخب الألماني

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شالكه - د ب أ

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رفض رالف رانغنيك العودة للعمل بنادي شالكه عبر تولي منصب مدير الكرة به، ليبقى ضمن قائمة المرشحين لخلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عقب كأس أوروبا المقبلة.

وسبق لرانغنيك (62 عاماً) تدريب فريق شالكه بين عامي 2004 و2005، ثم درب الفريق مجددا في عام 2011، وقد اعتبره البعض مؤخرا الحل المثالي لإنقاذ شالكه الذي بات قريبا بشكل كبير من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

لكن رانغنيك أعلن عبر مستشاره أنه لا يفكر في العودة للعمل بنادي شالكه، ليظل بذلك مرشحا بارزا لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي يرحل عن المنصب في الصيف المقبل لينهي فترة عمل في تدريب المنتخب دامت 15 عاما.

وقال رانغنيك: كنت أود المشاركة في مساعدة شالكه في طريقه الصعب للعودة إلى قوته السابقة، وللأسف أرى نفسي غير قادر على تولي مسؤولية الشؤون الرياضية بالنادي في الوقت الحالي نظرا للأمور الصعبة الهائلة في النادي.

فإلى جانب التحديات الرياضية التي يواجهها شالكه، الذي حقق انتصارا واحدا حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الألماني، يواجه النادي أيضا تحديات مالية وحالة من الجدل حول مساره المستقبلي.

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