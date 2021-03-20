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ريال مدريد يهزم سلتا وينتزع المركز الثاني

ريال مدريد سلتا فيغو
ريال مدريد رفع رصيده إلى 60 نقطة

ريال مدريد يهزم سلتا وينتزع المركز الثاني

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فيغو - د ب أ

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انتزع ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة بعدما تغلب على مضيفه سلتا فيغو 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما النجم كريم بنزيمة في الدقيقتين 20 و30 ثم رد سلتا فيغو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة 40 ، وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وضع البديل ماركو أسينسيو بصمته في المباراة وأضاف الهدف الثالث لريال مدريد إثر تمريرة من بنزيمة.

ورفع كريم بنزيمة رصيده بذلك إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني بفارق أربعة أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، الذي يلتقي ديبورتيفو ألافيس الأحد، ونقطة واحدة أمام برشلونة الذي يخوض مباراته في المرحلة أمام ريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

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