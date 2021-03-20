ساوثهامبتون يصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد

صعد ساوثهامبتون إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على بورنموث 3 - صفر يوم السبت في افتتاح منافسات دور الثمانية.



وافتتح ساوثهامبتون التسجيل بهدف أحرزه موسى دجينيبو في الدقيقة 37 ثم أضاف ناتان ريدموند الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، سجل ريدموند الهدف الثاني له والثالث لساوثهامبتون في الدقيقة 59، ليعبر الفريق عن جدارة إلى المربع الذهبي.



وتشهد منافسات دور الثمانية في وقت لاحق لقاء إيفرتون مع مانشستر سيتي، بينما تستأنف يوم الأحد بلقاء تشيلسي مع شيفيلد يونايتد وليستر سيتي مع مانشستر يونايتد.