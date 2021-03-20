نيمار ينضم إلى قائمة باريس استعداداً لمواجهة ليون

انضم النجم البرازيلي نيمار إلى قائمة فريقه باريس سان جيرمان للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه أولمبيك ليون يوم الأحد بالمرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وابتعد نيمار عن المشاركة مع سان جيرمان منذ تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال فوز فريقه على ملعب كان في كأس فرنسا في العاشر من فبراير الماضي.



وغاب نيمار عن تسع مباريات على مستوى جميع المسابقات ومن بينها الفوز على برشلونة الإسباني في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قد يشارك أمام ليون.



وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان خلال مؤتمر صحفي يوم السبت أنه من المستبعد الدفع بنيمار منذ البداية أمام ليون، وأضاف: نيمار ضمن القائمة ، من الرائع إمكانية الاعتماد عليه، هي خطوة كبيرة بالنسبة له وللفريق، سيكون من الصعب الدفع به منذ بداية المباراة بعد غيابه لنحو خمسة أو ستة أسابيع.



ويتصدر ليل جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة ويحل سان جيرمان وصيفا برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن ليون صاحب المركز الثالث.