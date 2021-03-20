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هداف ليدز التاريخي يفارق الحياة

لورمير
لوريمر اشتهر بتسديداته القوية

هداف ليدز التاريخي يفارق الحياة

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ليدز - رويترز

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أعلن نادي ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت أن لاعب وسطه السابق وهدافه التاريخي بيتر لوريمر توفي عن 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال ليدز في الشهر الماضي إن لوريمر يعاني من مرض خطير وإنه نقل لأحد دور الرعاية، إذ يعتبر الأكثر تسجيلاً في تاريخ الفريق برصيد 238 هدفا خلال فترتين مع ليدز.

وكان لوريمر الذي اشتهر بتسديداته القوية ضمن تشكيلة ليدز الرائعة في ستينات وسبعينات القرن الماضي التي توجت بلقبين في الدوري بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

كما قاد الراحل ليدز لنهائي كأس أوروبا عند الخسارة أمام بايرن ميونخ عام 1975 عندما ألغي هدف سجله بداعي التسلل وهو قرار أثار جدلا كبيرا.

وقال النادي في بيان: انجازات بيتر في ليدز يونايتد ستبقى في الذاكرة دوما كما أن رحيله يترك فراغا هائلا في صفوف أسرة ليدز يونايتد، وسيظل دوما أيقونة للنادي وستظل انجازاته حية على الدوام. كل التعازي لزوجته سو وبقية أفراد أسرته في هذه الظروف الصعبة.

وخاض لوريمر أيضا 21 مباراة مع منتخب بلاده أسكتلندا وشارك في كل مبارياته بكأس العالم 1974.

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