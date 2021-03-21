أتالانتا يحكم قبضته على المركز الرابع في الدوري الإيطالي

حافظ أتالانتا على فرصته الجيدة في إنهاء الموسم بأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي من خلال فوزه الثمين 2 -صفر على مضيفه فيرونا يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



وحسم أتالانتا المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الأول سجلهما روسلان مالينوفسكي وزاباتا في الدقيقتين 33 من ضربة جزاء و42.



وترجم أتالانتا ضغطه الهجومي على مدار الشوط الأول إلى هدفين رفع بهما رصيده إلى 65 ليتساوى مع رصيد إنتر ميلان المتصدر ويصبحان أقوى الفرق هجوميا في البطولة حتى الآن.



ورفع أتالانتا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتوس وبفارق عشر نقاط خلف المتصدر انتر ميلان فيما تجمد رصيد فيرونا عند 38 نقطة في المركز التاسع بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.



ويخضع إنتر الآن للحجر الصحي بعد إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد لتتأجل مباراة الفريق أمام ساسولو والتي كانت مقررة يوم السبت.