.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيلينغهام لاعب دورتموند يتعرض إلى إساءات عنصرية

بيلينغهام
بيلينغاهم انتقل إلى دورتموند مطلع الموسم الحالي

بيلينغهام لاعب دورتموند يتعرض إلى إساءات عنصرية

متابع الغاء المتابعة

دورتموند - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تعرض جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند لإساءة عنصرية عبر "إنستغرام" عقب التعادل 2-2 مع كولون في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

ونشر بيلينغهام صورة للرسائل المسيئة وكذلك التعليقات المسيئة ضد والدته وكتب "مجرد يوم آخر على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونال بيلينغهام البالغ عمره 17 عاما الدعم من دورتموند كولون، إلى جانب فريقه السابق برمنغهام سيتي، ومنتخب إنجلترا.

وكتب حساب المنتخب الإنجليزي على "تويتر": يستمر شعورنا بالاشمئزاز من الإساءات التمييزية ضد لاعبينا، وكذلك للآخرين في اللعبة، عبر مواقع الإنترنت. هذا الأمر يحتاج إلى تغيير.

وتعرض العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي لإساءات عنصرية في الفترة الأخيرة عبر الإنترنت منهم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وريس جيمس لاعب تشيلسي وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

وتسببت زيادة الإساءات عبر الإنترنت في مطالبات الإدارات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية في الضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لهذه المشكلة.

وأعلن "إنستغرام" الشهر الماضي اتخاذ إجراءات ضد الإساءات عبر التطبيق منها حذف حسابات المسيئين وتطوير بعض الطرق الفنية للمساعدة في تقليص فرص ظهور هذه الكلمات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد