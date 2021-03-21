بيلينغهام لاعب دورتموند يتعرض إلى إساءات عنصرية

تعرض جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند لإساءة عنصرية عبر "إنستغرام" عقب التعادل 2-2 مع كولون في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

ونشر بيلينغهام صورة للرسائل المسيئة وكذلك التعليقات المسيئة ضد والدته وكتب "مجرد يوم آخر على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونال بيلينغهام البالغ عمره 17 عاما الدعم من دورتموند كولون، إلى جانب فريقه السابق برمنغهام سيتي، ومنتخب إنجلترا.

وكتب حساب المنتخب الإنجليزي على "تويتر": يستمر شعورنا بالاشمئزاز من الإساءات التمييزية ضد لاعبينا، وكذلك للآخرين في اللعبة، عبر مواقع الإنترنت. هذا الأمر يحتاج إلى تغيير.

وتعرض العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي لإساءات عنصرية في الفترة الأخيرة عبر الإنترنت منهم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وريس جيمس لاعب تشيلسي وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

وتسببت زيادة الإساءات عبر الإنترنت في مطالبات الإدارات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية في الضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لهذه المشكلة.

وأعلن "إنستغرام" الشهر الماضي اتخاذ إجراءات ضد الإساءات عبر التطبيق منها حذف حسابات المسيئين وتطوير بعض الطرق الفنية للمساعدة في تقليص فرص ظهور هذه الكلمات.