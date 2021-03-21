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رئيس الاتحاد الألماني يرفض الكشف عن خليفة لوف

لوف كروس
لوف سيترك منصبه الصيف المقبل

رئيس الاتحاد الألماني يرفض الكشف عن خليفة لوف

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برلين - د ب أ

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احتفظ فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بعدة أسماء مرشحة محتملة تحسبا للاستعانة بأحدهم لخلافة يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول، رافضاً الكشف عنها.

وقال كيلر في مقابلة مع شبكة "سكاي" يوم الأحد: بصراحة هناك دائما خطة أولى، وثانية، ثالثة ورابعة، مقتنع بأننا سنتمكن من تقديم مدرب مذهل في الأشهر المقبلة.

وسينهي لوف عقب نهاية يورو 2020 الصيف المقبل عمله مع المنتخب الألماني الذي امتد لـ15 عاما ووصل ذروته في 2014 لدى التتويج بلقب مونديال البرازيل.

وهناك عدة أسماء مرشحة لخلافة لوف، وفي مقدمتها هانزي فليك مساعده السابق والمدرب الحالي لبايرن ميونخ ورالف رانغنيك الذي رفض مؤخرا العودة للعمل في شالكه بجانب شتيفان كونتس مدرب المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاما بالإضافة إلى ماركوس سورج المساعد الحالي للوف.

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