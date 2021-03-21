رينجرز يتعادل مع سيلتك في ديربي غلاسكو

اكتفى رينجرز المتوج بلقب الدوري الاسكتلندي لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع غريمه سيلتك يوم الأحد بعدما ألغى مهاجمه الكولومبي ألفريدو موريلوس تقدم محمد اليونسي لصاحب الأرض.



ورغم عدم حضور الجماهير باستاد سيلتك بارك أقيمت المباراة تحت إجراءات أمنية مشددة مع نشر قوات الشرطة في غلاسكو لمنح الجماهير من التجمع.



وتجاهلت جماهير رينجرز قيود مكافحة فيروس كورونا عندما تجمعت خارج ملعب إبروكس قبل أسبوعين للاحتفال بحصد الفريق لقب الدوري لأول مرة منذ 2011 ليمدد رقمه القياسي إلى 55 لقبا.



وبعد انتصاره في آخر ثلاث مباريات على سيلتك تأخر رينجرز في الدقيقة 23 عندما حول اليونسي تمريرة أودسون إدوار العرضية بضربة رأس داخل مرمى آلان ماكغريغور.



وأدرك موريلوس التعادل في الدقيقة 38 من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها ليون بالوغن.



وأنقذ ماكغريغور ثلاث فرص من سيلتك في شوط أول مثير ثم أبعد فرصتين من ديفيد ترنبول وإدوار بعد الاستراحة فيما أنقذ سكوت بين حارس سيلتك تسديدة مباشرة رائعة من رايان كينت.