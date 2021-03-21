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غوارديولا يشيد بنتائج سيتي في الأشهر الأخيرة

غوارديولا
سيتي فاز 29 مرة في آخر 33 مباراة

غوارديولا يشيد بنتائج سيتي في الأشهر الأخيرة

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مانشستر - رويترز

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يرى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مسيرة فريقه المذهلة في آخر أربعة أشهر تعد من أكبر إنجازاته بعدما استمر حلم الفوز برباعية من الألقاب هذا الموسم عقب الانتصار على إيفرتون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

وفاز سيتي 2-صفر على إيفرتون بفضل تسجيل هدفين قرب النهاية من إيلكاي غندوغان وكيفن دي بروين ليصل إلى الدور قبل النهائي.

وفاز فريق المدرب غوارديولا 29 مرة في آخر 33 مباراة في كل المسابقات على مدار أربعة أشهر، وتعادل ثلاث مرات مقابل هزيمة وحيدة خلال تلك الفترة.

ويقترب سيتي من حصد لقب الدوري الإنجليزي مع التفوق بفارق 14 نقطة على أقرب منافسيه، بينما سيواجه توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة الشهر المقبل وسيلعب ضد بروسيا دورتموند في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا: ما حققناه هو أكثر من رائع. هذا أمر مذهل. هذا أحد أكبر الإنجازات التي حققناها معا، عندما تفوز بالكثير من المباريات كما فعلنا في آخر أربعة أشهر، فهذا بسبب قدرة الفريق على التأقلم، وهذا أكثر ما يسعدني.

وزاد: خلال فترة الشتاء، ومع اللعب كل ثلاثة أيام، ومع الالتزام التام في كل مسابقة، ليس لدي من الكلمات ما أقوله للتعبير عن ذلك، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، لذا سيستمر تركيزنا وسنرى ما يمكننا فعله في هذه المسابقات.

وبعد فترة من التوقف لإقامة مباريات دولية، سيلعب سيتي مع ليستر سيتي في الثالث من أبريل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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