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غوارديولا يقرر الابتعاد عن مشاهدة مباريات كرة القدم

غوارديولا مانشستر سيتي
غوارديولا قاد سيتي إلى المربع الذهبي في كأس الاتحاد الإنجليزي

غوارديولا يقرر الابتعاد عن مشاهدة مباريات كرة القدم

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مانشستر - د ب أ

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يحتفل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ببلوغ المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي من خلال الحصول على إجازة لعدة أيام على الأقل.

ومع انطلاق فترة التوقف الدولي سيحصل غوارديولا على وقت مستقطع قبل العودة للتخطيط للمرحلة المقبلة التي يسعى خلالها للمنافسة على ألقاب البطولات الأربع التي يشارك بها الفريق.

وأوضح غوارديولا: في هذه الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة لن أفكر في كرة القدم أو أشاهد مباريات ثم في نهاية الأسبوع الأول والأسبوع الثاني سنبدأ الاستعداد لمواجهة ليستر ومواجهة بوروسيا دورتموند في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وفاز سيتي على مضيفه إيفرتون بهدفين في آخر عشر دقائق سجلهما الألماني إلكاي غندوغان والبلجيكي البديل كيفين دي بروين، ليصعد سيتي إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1932.

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