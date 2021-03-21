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رومينيغه يستبعد رحيل فليك لتدريب منتخب ألمانيا

فليك بايرن لاتسيو
فليك حقق السداسية التاريخية مع بايرن

رومينيغه يستبعد رحيل فليك لتدريب منتخب ألمانيا

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ميونخ - د ب أ

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استبعد كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بشكل قاطع رحيل المدير الفني هانزي فليك عن الفريق بعد الموسم الحالي، وتوليه تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة يوم الأحد، قال رومينيغه: ليس لهذا علاقة بالاحتمال بل إنه حقيقة، ويحسن بنا أن ننهي ما اتفقنا عليه تعاقديا وقد أبلغت هذا الأمر لهانزي بشكل لا لبس فيه، مشيرا إلى أن المدير الفني استقبل الموضوع بشكل احترافي.

وفيما يتعلق بالتكهنات التي ثارت حول احتمال تولي فليك منصب المدير الفني للمنتخب الألماني خلفا للوف، الذي أعلن أنه سيتخلى عن مهام منصبه في الصيف المقبل، قال رومينيغه في وقت سابق إن البافاريين سيكونون مجانين لو أنهم تخلوا بشكل مبكر عن مديرهم الفني، الذي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى منتصف 2023.

وكان فليك، المساعد السابق للوف، أكد مؤخرا أنه يعتزم التركيز على مهامه كمدير فني لبايرن ميونخ واستبعد خلافة لوف لكن ليس على نحو صريح.

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