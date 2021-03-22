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الاتحاد الألماني يوقف الكندي ديفيز مباراتين

مبابي بايرن باريس ديفيز
ديفيز تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة شتوتغارت

الاتحاد الألماني يوقف الكندي ديفيز مباراتين

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ميونخ - د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين إيقاف الكندي الفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني مباراتين بعد طرده المباشر في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه شتوتغارت برباعية نظيفة يوم السبت.

وحصل ديفيز (20 عاماً) على بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة مع واتارو إندو لاعب شتوتغارت في الدقيقة 12 لكن الحكم عاد ووجه البطاقة الحمراء المباشرة للمدافع الشاب عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

ويفتقد بايرن جهود ديفيز في مباراة القمة على ملعب لايبزيغ في الثالث من أبريل المقبل ثم المواجهة أمام يونيون برلين على ملعب أليانز أرينا.

وسيفتقد بايرن أيضا جهود مدافعه جيروم بواتينغ أمام لايبزيغ بسبب تراكم الإنذارات، مما قد يسبب مشكلة في خط الدفاع بالنسبة للمدرب هانزي فليك.

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