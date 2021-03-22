الإصابة تحرم بيبي من المشاركة مع منتخب البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن المدافع بيبي سيغيب عن مباريات المنتخب البرتغالي في بداية مسيرته بتصفيات كأس العالم 2022 بعد تعرضه لإصابة خلال اللعب في صفوف فريقه بورتو هذا الأسبوع.



وأضاف الاتحاد البرتغالي للعبة الشعبية عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: أعتبر الجهاز الطبي للاتحاد أن بيبي غير لائق للعب مع المنتخب في مواجهة أذربيجان في 24 مارس وأمام صربيا في 27 مارس وفي مواجهة لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام، فيما انضم مدافع سبورتنغ لويس نيتو إلى التشكيلة بدلا من بيبي.



وبسبب الإصابة خرج بيبي (38 عاما) خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها بورتو 2-1 على بورتيمونينسي السبت الماضي في الدوري البرتغالي.



وستلعب البرتغال بطلة أوروبا مباراتها المقررة على أرضها أمام أذربيجان في تورينو الإيطالية قبل ان تحل ضيفة على صربيا ثم على لوكسمبورغ.

