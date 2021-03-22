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الرئيس البولندي يكرّم ليفاندوفسكي بوسام رفيع

ليفاندوفسكي
النجم البولندي حقق الثلاثية التاريخية مع بايرن الموسم الماضي

الرئيس البولندي يكرّم ليفاندوفسكي بوسام رفيع

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وارسو - د ب أ

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منح الرئيس البولندي أندريه دودا النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين وسام "بولونيا ريستيتوتا"، الذي يعد واحدا من أعلى الأوسمة في بولندا.

وجرى تكريم ليفاندوفسكي، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، على إنجازاته في كرة القدم والترويج لبولندا في الخارج.

وفي حفل أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، وصف الرئيس البولندي النجم ليفاندوفسكي بأنه "بطل رياضي وطني" وأشاد بالعمل الجاد الذي يقدمه كلاعب كرة قدم.

وأكد ليفاندوفسكي على الدور الذي يلعبه زملاؤه والمدربون وكذلك عائلته وأصدقائه، مؤكدا تركيزه على التحديات المقبلة.

وقال ليفاندوفسكي (32 عاماً) الذي ساعد بايرن في الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي، إنه قد يفكر بعد فترة في الألقاب التي تحققت لكنه لا يزال في الوقت الحالي يشعر بالحماس لتحقيق المزيد.

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