الموافقة على انضمام بيلينغهام إلى المنتخب الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند حصل على الضوء الأخضر للانضمام إلى المنتخب الذي سيخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وبيلينغهام (17 عاما) بالفعل ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي الجديدة التي أعلنها المدرب غاريث ساوثغيت مؤخرا لكن ثارت شكوك حول مشاركته مع الفريق بسبب قيود السفر المطبقة في ألمانيا والتي ستفرض عليه الخضوع لعزل صحي لمدة 14 يوما بعد العودة.



وقال الاتحاد الإنجليزي عبر "تويتر": يسعدنا التأكيد بعد تلقينا معلومات جديدة من السلطات الألمانية تتعلق بمخاطر كوفيد-19 بأنه سمح لجود بيلينغهام بالانضمام للمنتخب الإنجليزي .



وستلتقي إنجلترا على أرضها مع سان مارينو الخميس المقبل ثم تلعب في ضيافة ألبانيا يوم الأحد القادم وتستضيف بولندا في 31 من مارس الجاري.