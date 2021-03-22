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تشابي ألونسو يقترب من تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ

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ألونسو لعب في نهاية مسيرته الرياضية مع بايرن ميونخ

تشابي ألونسو يقترب من تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ

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برلين - رويترز

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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار في عددها يوم الاثنين دون الكشف عن أي مصادر أن لاعب الوسط الإسباني الدولي السابق تشابي ألونسو وافق على تولي تدريب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في الموسم المقبل.

وسبق لألونسو الفوز بكأس العالم وببطولة أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي وريال مدريد، كما تولى تدريب فريق الشباب في نادي طفولته ريال سوسييداد في 2019.

ورفض ريال سوسييداد التعليق على تقرير صحيفة بيلد قائلا إن ألونسو يركز حاليا على سعي فريقه المنافس في دوري الدرجة الثالثة للصعود للدرجة الأعلى.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز العاشر بين فرق الدوري الألماني وهو يبحث عن مدرب جديد له بعد الإعلان في فبراير الماضي عن أن مدربه الحالي ماركو روزه سيتولى تدريب بوروسيا دورتموند في الموسم المقبل.

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