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روجرز "يحلم" بإحراز كأس الاتحاد الإنجليزي

روجرز ليستر
ليستر بلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1982

روجرز "يحلم" بإحراز كأس الاتحاد الإنجليزي

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ليستر - رويترز

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أكد براندان روجرز مدرب ليستر سيتي أن فريقه يتطلع إلى كتابة التاريخ وإحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد في دور الثمانية يوم الأحد.

وبفضل ثنائية كليتشي إيهيناتشو وهدف من يوري تيليمانس، تفوق ليستر على يونايتد ليصل إلى قبل نهائي المسابقة لأول مرة منذ 1982، وسيواجه ساوثهامبتون على بطاقة الظهور في النهائي.

وخسر ليستر في النهائي أربع مرات آخرها في موسم 1968-1969 عندما تعثر 1-صفر أمام مانشستر سيتي، وقال روجرز إنه حان الوقت لإيقاف ذلك.

وأضاف: نحن في الدور قبل النهائي ولدينا فرصة للوصول إلى النهائي وكتابة التاريخ، بالنسبة للنادي فإن الوصول إلى النهائي والفوز باللقب سيمثل شيئا استثنائيا حقا. هذا اللقب لم يسبق للنادي إحرازه.

وأضاف: ستكون مباراة صعبة في الدور قبل النهائي لكن النادي لم يسبق له إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، لذا فإن النجاح في ذلك سيمثل شيئا استثنائيا.

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