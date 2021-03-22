سولشاير: برونو فيرنانديز بحاجة إلى الراحة

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لاعب الوسط برونو فرنانديز يحتاج إلى الحصول على راحة بعدما غاب اللاعب البرتغالي عن التشكيلة الأساسية خلال الخسارة 3-1 أمام ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.



وسجل كليتشي إيهيناتشو هدفين وأضاف يوري تيليمانس هدفا ليتأهل فريق المدرب براندان روجرز لمواجهة ساوثهامبتون في قبل النهائي.



وشارك فرنانديز، الذي يقدم موسما رائعا وسجل 23 هدفا وصنع 13 هدفا في 45 مباراة بكل المسابقات، بدلا من دوني فان دي بيك بعد مرور 64 دقيقة من البداية.



وردا على سؤال حول سبب عدم وجود فرنانديز في التشكيلة الأساسية، قال سولشاير إن اللاعب البالغ عمره 26 عاما خاض الكثير جدا من المباريات على مدار الموسم الجاري.



وأضاف: إنه إنسان ويلعب مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام. أعرف أن برونو يريد أن يلعب لكن في بعض الأوقات عليك أن تتخذ القرار لمصلحة الفريق ومصلحته.