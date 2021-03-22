سون يغيب عن قائمة كوريا الجنوبية بسبب الإصابة

أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم غياب سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير عن مواجهة اليابان وديا في يوكوهاما بسبب الإصابة.



وأصيب اللاعب البالغ عمره 28 عاما بشد في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة توتنهام أمام أرسنال الأسبوع الماضي لكن باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية قرر ضمه قبل مواجهة اليابان يوم الخميس.



وغاب سون عن خسارة توتنهام أمام دينامو زغرب في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، كما أنه لم يكن حاضرا في مباراة انتهت بالفوز 2-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.



وخرج سون بشكل رسمي من تشكيلة كوريا الجنوبية مساء يوم الأحد، ومن غير المرجح أن يتعافى بشكل تام من الإصابة خلال التوقف الدولي.