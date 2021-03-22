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كومان: برشلونة سيحاول الفوز بكل شيء ممكن

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كومان محتفلاً مع لاعبيه بعد الفوز الكبير على سوسييداد

كومان: برشلونة سيحاول الفوز بكل شيء ممكن

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برشلونة - رويترز

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أكد رونالد كومان مدرب برشلونة أهمية تقاسم اللاعبين مسؤولية تسجيل الأهداف مع القائد ليونيل ميسي، بعدما فاز فريقه 6-1 خارج أرضه على ريال سوسييداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد إذ جاءت الأهداف عن طريق أربعة لاعبين مختلفين.

وسجل ميسي هدفين ليرفع رصيده إلى 23 هدفا بالدوري هذا الموسم، كما سجل أيضا ثنائي الهجوم أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي، إلى جانب ثنائية للظهير الأيمن سيرجينو ديست.

وقال كومان للصحفيين: يكون من المهم دائما بالنسبة للاعبين الآخرين غير ليو تسجيل الأهداف. بهذه الطريقة يصبح من الأصعب على المنافسين الدفاع أمامنا.

وانتقد المدرب الهولندي فريقه قبل ذلك بسبب عدم ترجمة الفرص إلى أهداف على مدار الموسم، لكنه كان راضيا بكل تأكيد بعد تسجيل ستة أهداف من عشر محاولات على المرمى أمام سوسييداد خامس الترتيب.

وزاد كومان: في مباراة صعبة مثل هذه، يكون من المهم امتلاك الفعالية داخل منطقة الجزاء ويكون من المهم التقدم في النتيجة حتى تضمن أن يترك المنافس مساحات أكبر.

وأضاف: أهم شيء حدث هو الصورة التي أظهرناها، وهذا أثبت أننا سنحاول التقدم والفوز بكل شيء ممكن.

وسيدخل برشلونة التوقف الدولي متأخرا بأربع نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يتقدم بنقطتين على ريال مدريد في صراع يبدو بين ثلاثة أندية على اللقب قبل عشر جولات من النهاية.

وأتبع كومان: كل مباراة بالنسبة لنا ولأتلتيكو ريال ستكون صعبة. سيكون الأمر مثيرا حتى نهاية الموسم، ونحن نريد مواصلة اللعب بنفس هذه الطريقة.

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