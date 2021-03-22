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مانشيني يساند بيرلو

بيرلو
بيرلو مدرب يوفنتوس

مانشيني يساند بيرلو

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فلورنسا - أ ف ب

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تلقى مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو الاثنين دعم المدير الفني للمنتخب الايطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني عقب الخسارة المفاجئة أمام ضيفه بينيفينتو صفر-1 وتضاؤل حظوظ فريق السيدة العجوز في الحفاظ على لقب الدوري للمرة العاشرة تواليا.

وقال مانشيني في مؤتمر صحافي في المركز الفني كوفيرتشانو حيث تستعد إيطاليا لمبارياتها ضد أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا في 25 و28 و31 مارس الحالي في بارما وصوفيا وفيلنيوس على التوالي في تصفيات مونديال 2022: إنه يواجه بعض الصعوبات، لكنها جزء من المشوار التدريبي.

وأضاف مانشيني: كل ذلك جزء من مسيرة المدرب، هناك لحظات من الفرح وأحيانًا لا. بيرلو شاب، إنه في ناد كبير، هناك لحظات صعبة ولكن عليك أن تعرف كيف تتغلب عليها.

وتلقى يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، ضربة موجعة في سعيه الى اللقب العاشر على التوالي في الدوري حيث بات يتخلف بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر مع بقاء 10 مباريات لكليهما حتى نهاية الموسم.

واضطر مانشيني الخميس الماضي إلى استدعاء 38 لاعبا للمعسكر الإعدادي لبدء التصفيات المونديالية، وذلك لمواجهة الإصابات المحتملة بسبب فيروس كورونا على وجه الخصوص.

ورغم العدد الكبير من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، بينهم لاعبان وجهت اليهما الدعوة للمرة الأولى هما قائد أتالانتا برغامو وقطب دفاعه البرازيلي الاصل رفايل تولوي ولاعب وسط سبيتسيا ماتيو ريتشي، أكد مانشيني أنه يعرف تقريبا مجموعته التي سيخوض بها نهائيات كأس أوروبا المؤجلة إلى الصيف المقبل.

وأوضح: جميع اللاعبين يجب أن يفكروا في أنه يمكنهم الانضمام إلى هذه المجموعة، حتى لو تم تشكيلها بالفعل. تقريبا، تم اختيار جميع اللاعبين الـ23 الذين سيذهبون إلى كأس أوروبا، وقد يتغير واحد أو اثنان.

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