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مورينيو: لماذا احتاج توتنهام إلى مباراتين كارثيتين ليفوز؟

مورينيو توتنهام أستون فيلا
توتنهام خسر أمام أرسنال ودينامو زغرب قبل أن ينتصر على أستون فيلا

مورينيو: لماذا احتاج توتنهام إلى مباراتين كارثيتين ليفوز؟

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لندن - رويترز

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أشاد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير بسلوك لاعبيه عقب الفوز 2-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، لكنه تساءل لماذا احتاج الفريق إلى أداء مباراتين بشكل كارثي قبل تحقيق انتفاضة.

وكان التحول كبيرا بالنسبة لتوتنهام الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب مستواه خلال هزيمته أمام أرسنال في قمة شمال لندن الأسبوع الماضي ثم خسارته 3-صفر من دينامو زغرب وخروجه من الدوري الأوروبي، لكنه فاز على فيلا بهدفي كارلوس فينيسيوس وهاري كين ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي وبفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وقال مورينيو الذي اتهم لاعبيه بعدم احترام عملهم عقب الخسارة أمام دينامو: حسنا أنا سعيد حقا برد الفعل، لكن من المحزن أننا كنا نحتاج إلى مثل هذه الهزيمة السيئة حتى نملك هذا الرد.

وأضاف: لا يجب أن يحدث هذا كرد فعل بل يجب أن تكون حالة ذهنية مستمرة وأن نلعب دائما بروح عالية وأعتقد أن هذا هو التحدي القادم، بأن نقدم هذا المستوى من الجهد والالتزام والتضحية.

وأجرى مورينيو سبعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة في زغرب وأشرك لاعبين مثل المدافع الويلزي جو رودون وغافيت تانغانغا، بينما دخل فينيسيوس التشكيلة الأساسية في الدوري للمرة الثانية فقط.

ولم تكن بداية توتنهام قوية في الشوط الأول، لكن بعد أن سجل فينيسيوس في الدقيقة 29 زادت ثقة الفريق الزائر وقبل أن يحسم كين الأمور من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وقال مورينيو: شعرت أن الفريق يحتاج إلى روح مختلفة ولاعبين يتحلون بالتواضع والأمانة والبساطة مثل غافيت ورودون وفينيسيوس إلى جانب شابين عمرهما 16 عاما على مقاعد البدلاء ويعيشان الحلم.

وأضاف المدرب البرتغالي قبل التوقف الدولي: هذه ثلاث نقاط مهمة، والآن سيرحل اللاعبون وسيحضرون قبل يومين أو ثلاثة أيام من المباراة المقبلة ودعونا ندعو أن يعود اللاعبون في حالة جيدة.

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