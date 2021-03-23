آدمز يكشف عن سبب اختياره تمثيل منتخب أسكتلندا

كشف تشي آدمز، مهاجم منتخب إنجلترا تحت 20 عاما سابقا، أن قراره بتغيير وجهته وتمثيل أسكتلندا لا يرتبط فقط بالتأهل إلى بطولة أوروبا 2020، لكنه يرى أن استدعاء المدرب ستيف كلارك لتشكيلة المنتخب الوطني جاءت في التوقيت المناسب في مسيرته.



وانضم آدمز الأسبوع الماضي لتشكيلة أسكتلندا لأول مرة قبل خوض مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر.



وشارك اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع منتخب إنجلترا تحت 20 عاما سابقا، لكنه نال حق تغيير وجهته لأن بعض أجداده أسكتلنديين.



وقال آدمز الذي سجل سبعة أهداف وصنع أربعة أهداف مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: أعرف أن الكثير من الناس سيقولون إني فعلت ذلك بسبب بطولة أوروبا لكني لا أعتقد أن هذا هو الموقف، أعتقد أن الاستدعاء جاء في التوقيت المناسب. عندما كنت أصغر، لم أكن أعرف جسدي وكيف سأتقلم لكني أعتقد أني في عمر مناسب.



وتلعب أسكتلندا على أرضها مع النمسا يوم الخميس قبل أن تلعب في ضيافة إسرائيل يوم الأحد ثم تستضيف جزر الفارو في 31 مارس آذار.



وستلعب أسكتلندا في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا، التي تأجلت لعام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وجمهورية التشيك.