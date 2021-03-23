.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

استقالة برانديلي من تدريب فيورنتينا الإيطالي

برانديلي
تشيزاري برانديلي

استقالة برانديلي من تدريب فيورنتينا الإيطالي

متابع الغاء المتابعة

ميلان - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن تشيزاري برانديلي استقال من منصب المدير الفني للفريق.

وذكر النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت: برانديلي قدم استقالته يوم الثلاثاء، وتقبل النادي قراره بمشاعر حزن عميقة، معترفا بأن الأسباب وراء رحيله تتجاوز كرة القدم.

ورفض برانديلي، مدرب المنتخب الإيطالي السابق، مواجهة الصحافة عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام ميلان 2 - 3 يوم الأحد.

تحت قيادة برانديلي "63 عاما"، حقق الفريق خمسة انتصارات مقابل عشر هزائم وستة تعادلات.

وكان برانديلي قد تولى تدريب الفريق خلفا لجيوسيبي اياتشيني في نوفمبر الماضي، وهي الفترة الثانية له في تدريب الفريق.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط، وذلك قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد