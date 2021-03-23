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بن تشيلويل يتطلع للمنافسة مع لوك شو في بطولة أوروبا

بن تشيلويل إنجلترا
تشيلويل في مباراة سابقة مع منتخب إنجلترا

بن تشيلويل يتطلع للمنافسة مع لوك شو في بطولة أوروبا

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لندن - رويترز

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يتطلع بن تشيلويل للمنافسة مع لوك شو الظهير الأيسر الآخر في منتخب إنجلترا، متمنياً أن يساعده تغيير مركزه مع تشيلسي، في ظل الاعتماد على خطة جديدة، على تعزيز فرصته في دخول تشكيلة إنجلترا عندما تخوض مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وانضم تشيلويل لتشكيلة من 26 لاعبا للمدرب غاريث ساوثغيت قبل اللعب في التصفيات أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا هذا الشهر.

وتألق اللاعب البالغ عمره 24 عاما تحت قيادة توماس توخيل مدرب تشيلسي الجديد الذي أصبح يعتمد على طريقة 3-5-2 ويشغل تشيلويل مركز الظهير الجناح بدلا من موقعه المعتاد كظهير أيسر ضمن رباعي دفاعي.

وقال تشيلويل لوسائل إعلام بريطانية: إذا نظرت إلى طريقة لعب إنجلترا، فإن طريقة لعبنا هنا في تشيلسي تمنحني أكبر فرصة ممكنة لشغل المراكز المطلوبة في المنتخب الإنجليزي، أتمنى أن يمنحني هذا فرصة جيدة هذا الصيف ويمكن الاستعانة بي.

وتستضيف إنجلترا منتخب سان مارينو يوم الخميس قبل أن تلعب في ضيافة ألبانيا يوم الأحد. وسيلعب المنتخب الإنجليزي أيضا على أرضه أمام بولندا في 31 مارس الجاري.

وأكد مدافع ليستر سيتي السابق أنه يتطلع إلى المنافسة مع لوك شو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد على الوجود في تشكيلة إنجلترا خلال بطولة أوروبا التي تنطلق في يونيو.

وزاد تشيلويل: مع الاستعداد لبطولة أوروبا، إذا كنت أتنافس مع لوك ويحاول كل لاعب إظهار أفضل مستوياته مع ناديه قبل المسابقة فهذا سيمثل شيئا إيجابيا.

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