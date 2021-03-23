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بيكهام عن التعاقد مع ميسي ورونالدو: ليس بالأمر الصعب

رونالدو وليونيل ميسي

بيكهام عن التعاقد مع ميسي ورونالدو: ليس بالأمر الصعب

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العربية. نت

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لا يستبعد ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأميركي، التعاقد مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار في الفترة المقبلة، من أجل انضمامهم إلى فريقه.

وصرح اللاعب السابق في مانشستر يونايتد وريال مدريد لشبكة "ESPN": التعاقد معهم ليس خيارا صعبا، بمجرد قول ميامي، سيقولون حسنا.

وأضاف: اللاعبون ينجذبون بشدة إلى مدينة فلوريدا، وهذه أحد الأسباب التي دفعتني إلى اختيار ميامي، هي مدينة رائعة، وأعتقد أننا أنشأنا قاعدة جماهيرية جيدة، ولدينا فرصة عظيمة، وميامي مدينة رائعة تجذب لاعبي كرة القدم، ولدينا نجوم عظماء مثل هيغوايين وماتويدي والمدرب فيل نيفيل.

بيكهام
بيكهام

وواصل الدولي الإنجليزي الذي اعتزل في 2013: عندما تواجدت في ميامي، بدأ الجميع بالحديث عن اللاعبين الذين سنحضرهم، إذا كان رونالدو أو ميسي أو نيمار، فلا أعتقد أنه قرار معقد بالنسبة لهم، لأن المدينة مكان رائع.

واشترى بيكهام نادي إنتر ميامي في 2014، وبدأ النادي اللعب في الدوري الأميركي للمحترفين في موسم 2020، وكانت المباراة الأولى للفريق في الأول من مارس.

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