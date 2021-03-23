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تياغو: كرة القدم أصبحت أصعب "نفسياً" بعد كورونا

تياغو ألكانتارا
تياغو انتقل إلى ليفربول مطلع الموسم الحالي

تياغو: كرة القدم أصبحت أصعب "نفسياً" بعد كورونا

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مدريد - رويترز

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شدد تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول على صعوبة لعب كرة القدم من الناحية النفسية خلال جائحة فيروس كورونا، وقال إن غياب المشجعين زاد من صعوبة خوض الدقائق الأخيرة من المباريات.

وفي الوقت الذي تحدث فيه كثيرون، منهم يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن صعوبة هذا الموسم بسبب تأثر لياقة اللاعبين بخوض مباريات متتالية في فترة قصيرة، يرى تياغو أن الجانب النفسي أصعب.

وقال الإسباني تياغو لصحيفة "آس" الإسبانية يوم الثلاثاء على هامش الاستعداد للعب مع بلاده في تصفيات كأس العالم: الجانب النفسي أصعب من الجانب البدني، يفتقد المرء الدفعة التي يتلقاها من المشجعين في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما يمنحنا دفعة بدنية.

وأضاف: هناك واقع أيضا أنه لا يمكن القيام سوى بالقليل جدا من الأشياء في المدينة على مدار اليوم. يذهب المرء من المنزل إلى المران ومن المران إلى المنزل ويستمر في هذا الأمر طوال الوقت.

وأكد تياغو أنه لم يشعر بعد بحماس المشجعين في "أنفيلد" منذ الانتقال إلى ليفربول قادما من بايرن ميونخ العام الماضي حيث يقضي موسمه الأول هناك والذي تزامن مع هبوط حاد في أداء النادي، بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي بأرقام قياسية.

وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاما: سيكون من الرائع مشاهدة أنفيلد ممتلئا، لكني أريد أيضا أن أتعلم ما يمكن فعله بشكل يومي في هذا البلد الجديد، فقدت كرة القدم الكثير باللعب دون وجود مشجعين في المدرجات. نحن نلعب في ملاعب فارغة وبات علينا أن نشجع أنفسنا لأنه
حتى عندما كنا أطفالا كنا نلعب في ملاعب دون مشجعين لكن مع وجود صراخ من الآباء والأمهات.

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