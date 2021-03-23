رابطة الدوري الألماني تشدد الإجراءات لمواجهة كورونا

شددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء القواعد الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال فرض إجراء الاختبارات السريعة مع إمكانية إقامة معسكرات تدريب خاضعة للحجر الصحي اعتبارا من أبريل المقبل.



وذكرت الرابطة أن مجلس إدارتها قرر إلزام الأندية الــ36 بمسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، بإجراء الفحوص السريعة مع كل جلسة تدريبية ومع كل رحلة سفر، وذلك في المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابات الأسبوعية على 35 حالة لكل 100 ألف شخص، وسيستمر خضوع اللاعبين والإداريين لفحوص كورونا مرتين أسبوعين، حسب ما أوضحه البيان.



وقد توجه الرابطة بإقامة معسكرات تدريبية خاضعة للحجر الصحي تتراوح فتراتها ما بين خمسة و14 يوما، لجميع الأندية من أجل تفادي الاضطرار لتأجيل مباريات مثلما حدث عدة مرات هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية، وذلك بهدف ختام الموسم في موعده في مايو.