.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روبرتسون: ليفربول قادر على إنهاء الموسم بشكل أفضل

روبرتسون ليفربول
ليفربول يحتل المركز السابع في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي

روبرتسون: ليفربول قادر على إنهاء الموسم بشكل أفضل

متابع الغاء المتابعة

ليفربول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد آندي روبرتسون مدافع ليفربول أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يزال يملك الوقت لتحقيق انتفاضة في النتائج وإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وحطم ليفربول الأرقام القياسية الموسم الماضي في طريقه نحو حصد اللقب لأول مرة في 30 عاما لكنه ابتلي هذا الموسم بالإصابات وحقق العديد من النتائج السيئة تركته سابعا برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

وفاز فريق المدرب يورغن كلوب أربع مرات في آخر عشر مباريات بالدوري لكن روبرتسون يأمل أن يستعيد الفريق مستواه بعد فترة التوقف الدولية.

وقال روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس" :لسوء الحظ، نحن لا نقدم موسما جيدا بالشكل الذي كنا نتصوره، لكن لا يزال هناك بعض الوقت لإصلاح الأمور، ولن يصل الأمر إلى المدى الذي نريده للإصلاح لكن يتبقى الوقت لتصبح الأمور أفضل، أتمنى أن نستطيع إظهار المستوى السابق لليفربول وأن نواصل التقدم، لا يزال الطريق طويلا.

ويلعب ليفربول، الذي يتأخر بخمس نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب، مع ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، وتابع روبرتسون: نحتاج إلى المحاولة في الجانبين (المربع الذهبي ودوري الأبطال) نحتاج إلى التقدم في الدوري لأفضل مركز ممكن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد