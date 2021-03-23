سواريز: هالاند أفضل من مبابي.. وأتحدث مع ميسي يومياً

أثنى لويس سواريز نجم هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم على النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني قائلا إنه "يمثل حقبة جديدة"، مضيفا أنه يفضله على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



ولا يزال هالاند يثير ضجة في كرة القدم الأوروبية، وقد تردد أنه حاز على اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكذلك ليفربول.



وسجل هالاند (20 عاماً) الذي انضم إلى دورتموند قادما من ريد بول سالزبورغ في كانون يناير 2020، هدفين في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه كولون 2 - 2 يوم السبت الماضي ليرفع عدد أهدافه في مباريات الفريق خارج ملعبه بالبوندسليغا إلى 14 هدفا.

وانهالت عبارات الإشادة من سواريز على هالاند الذي سجل 21 هدفا خلال 21 مباراة في الدوري هذا الموسم و33 هدفا في كل المسابقات.



وقال سواريز في مقابلة مع الصحافي جيرارد روميرو على منصة البث المرئي الحي "تويتش" : هالاند لاعب رائع، ويتمتع بمستوى مذهل، كما يحظى بقوة بدنية رائعة، هو واحد من أفضل اللاعبين الذين يحملون الرقم تسعة في العالم، وسيمثل حقبة. وعن مقارنة هالاند بالنجم كيليان مبابي، قال سواريز : أرجح هالاند قليلا، لكن مبابي يقدم مستويات رائعة.



ولمع نجم لويس سواريز من جديد منذ انتقاله من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد مع بداية الموسم الجاري.

ويتطلع سواريز إلى التتويج بالألقاب مع أتلتيكو مدريد، لكنه كشف أنه لا يزال يتابع ميسي وفريق برشلونة الذي قضى ستة أعوام حافلة بالألقاب ضمن صفوفه.



وقال سواريز : أشاهدهم لأنني أحب مشاهدة كرة القدم، أنا معجب بالنادي الذي دافعت عن ألوانه وأشعر بالامتنان، أتحدث مع ليونيل ميسي بشكل يومي تقريبا، الكل يعرف حبي لهم، لما قدمته هناك وكذلك لما قدموه لي.