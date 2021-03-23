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كروس يتعرض للإصابة ويستبعد من معسكر ألمانيا

توني كروس في لقاء سابق مع المنتخب الألماني

كروس يتعرض للإصابة ويستبعد من معسكر ألمانيا

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برلين - رويترز

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أعلن منتخب ألمانيا يوم الثلاثاء أن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد غادر معسكر الفريق بسبب إصابة في العضلة الضامة، مما يعني أنه سيغيب عن أول ثلاث مباريات للفريق في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام أيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.

وقال منتخب ألمانيا في حسابه الرسمي على "تويتر" إن كروس وصل لأداء الواجب الوطني بينما كان يعاني من الإصابة وسيعود إلى إسبانيا على الفور.

وخرج كروس، المتألق مع ريال مدريد في 2021، مصابا في الدقيقة 71 من الانتصار 3-1 على سيلتا فيجو يوم السبت بعد أن صنع هدفين لكريم بنزيمة.

وسيأمل ريال مدريد في تعافي كروس قبل نهاية الفترة الدولية حيث يستعد فريق المدرب زين الدين زيدان لمواجهة ليفربول في دور الثمانية لدوري الأبطال في السادس و14 أبريل واللعب أمام غريمه برشلونة منافسه على لقب الدوري الإسباني في العاشر من أبريل.

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