ليفركوزن يقيل مدربه الهولندي بوش

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء إقالة المدير الفني بيتر بوش بسبب سوء النتائج، وإسناد مهمة تدريب الفريق إلى هانس وولف.



وذكر النادي في بيان أنه يهدف إلى تحقيق تحول في نتائج الفريق، من أجل حسم المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.



وكان الهولندي بيتر بوش قد تولى تدريب ليفركوزن في عام 2019، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الألماني ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.



وحقق ليفركوزن بداية جيدة في الموسم الحالي لكن نتائجه تراجعت في الفترة الأخيرة ليتراجع الفريق إلى المركز السادس بجدول البوندسليغا، وقد خسر الفريق مباراته الماضية أمام هيرتا برلين صفر -3 يوم الأحد.



وقال رودي فولر المدير الرياضي للنادي: في ضوء التطورات التي شهدتها الأسابيع الماضية على مستوى كرة القدم، خلصنا إلى أنه لا مفر من الانفصال عن بيتر بوش.