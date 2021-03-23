مدرب هولندا لا يتوقع مشاركة فان ديك في بطولة أوروبا

اعترف فرانك دي بور مدرب هولندا أنه لا يتوقع جاهزية القائد فيرجيل فان ديك للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام، لكن عودته في أي توقيت ستكون إضافة رائعة للفريق.



وخضع فان داك لجراحة لعلاج إصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر وقال يورغن كلوب مدربه في ليفربول في وقت سابق هذا الأسبوع إن قلب الدفاع لن يلحق على الأرجح ببطولة أوروبا المقررة في يونيو المقبل.



وقال دي بور في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء ردا على أسئلة الصحافيين عن تصريحات كلوب: أتفهم رغبته في عدم ممارسة أي نوع من الضغوط على فيرجيل وكذلك نحن، برنامج تعافيه يسير وفق الخطة. نعلم أنه تتبقى له ثمانية أسابيع. لا أعلم إذا كان ذلك كافيا لمشاركته في بطولة أوروبا.



وأردف: تحدثت إليه. سيعود قريبا إلى التدريبات لكن قد يواجه انتكاسة. تأخره لأسبوع أو لأسبوعين قد يعني أنه لا يستطيع المشاركة مع ليفربول هذا الموسم، ربما يقولون دعونا نركز على الموسم المقبل وهو أمر يجعل اللاعب يشعر براحة أكبر، أنا سعيد بأنه يسير على الطريق الصحيح، فأي شيء يستطيع المساهمة به مع ليفربول أو المنتخب سيكون إضافة رائعة. لا أضعه في خططي حاليا لكن حال عودته من الإصابة سيكون شيئا رائعا للمنتخب.



وقال دي بور، الذي يستهل فريقه مشواره بتصفيات كأس العالم خارج الديار أمام تركيا الأربعاء، إنه لن يضع أي ضغوط على فان دايك للحاق ببطولة أوروبا، وتابع: يجب أن يفعل ذلك بنفسه وأن يتحلى بالثقة. الأمر متروك له. عندما يحين موعد البطولة فإنني سأتخذ قرارا بشأنه، لكن دعوه الآن يركز على برنامج التعافي في سلام. يسير البرنامج وفق الخطة.