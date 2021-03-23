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مهاجم ريال مدريد: رونالدو أناني ولا يفكر إلا في نفسه

رونالدو
البرتغالي رونالدو

مهاجم ريال مدريد: رونالدو أناني ولا يفكر إلا في نفسه

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العربية.نت

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وجه أنطونيو كاسانو، الدولي الإيطالي السابق، انتقادات حادة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، واصفاً إياه بالأناني، وذلك بعد فترة قصيرة من خروج الفريق الإيطالي الكبير من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وفشل يوفنتوس في بلوغ دور ربع النهائي للبطولة الأوروبية الكبرى منذ انضمام رونالدو في 2018، إذ غادر في 3 مناسبات متتالية أمام أياكس الهولندي وليون الفرنسي وأخيراً الفريق البرتغالي، ما أدى إلى انتشار أخبار حول رغبة رونالدو (36 عاماً) بالرحيل من الفريق الذي يلعب في صفوفه منذ 3 أعوام.

وقال المهاجم الذي ارتدى قمصان عدة أندية أبرزها ريال مدريد وميلان وإنتر وروما في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء: مشكلة رونالدو هي نفسه، فهو يعيق عمل بيرلو، ولا يمكن أن يكون هناك مدرب يريد العمل مع كريستيانو، لأنه لا يفكر إلا في أهدافه وأرقامه الشخصية.

كاسانو المهاجم السابق لريال مدريد
كاسانو المهاجم السابق لريال مدريد

ووصف كاسانو توقيع يوفنتوس مع رونالدو بالخطأ الفادح، وأضاف: إذا كنت الرئيس وتريد أن تبدأ دورتك الجديدة، فلا يمكن أن تعطي المدرب الصاعد مسؤولية توجيه شخص مثل رونالدو. إذا قمت ببيع رونالدو، فهناك 100 مليون يمكنك من خلالها التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين.

وفاز رونالدو مع يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، بينما يعاني فريقه من تراجع واضح، وضعه في المركز الرابع خلف إنتر المتصدر بفارق 10 نقاط، مع بقاء 10 جولات على نهاية المسابقة التي احتكرها يوفنتوس في السنوات التسع الماضية.

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