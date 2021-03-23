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نوير يرغب في تقديم "هدية كبيرة" للمدرب لوف قبل رحيله

مانويل نوير
نوير سيبلغ من العمر 35 عاماً الأسبوع المقبل

نوير يرغب في تقديم "هدية كبيرة" للمدرب لوف قبل رحيله

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برلين - د ب أ

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أكد مانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن المنتخب لا يمكنه تحمل أي أخطاء أخرى في مساعيه للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات عبر التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وأكد أنه يأمل في تقديم عمل جيد في كأس أوروبا المقبلة.

وقال نوير إن اللاعبين يرغبون في تقديم "هدية كبيرة" للمدرب يواخيم لوف من خلال كأس الأمم الأوروبية، وذلك قبل رحيله عن المنصب مع نهاية البطولة، مشيرا إلى أن مستقبله كحارس مرمى للمنتخب قد يتوقف على المدرب الذي سيحل مكان لوف.

ويكمل مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الــ35 من عمره يوم السبت المقبل، ويتأهب للمباريات الثلاث التي يخوضها المنتخب أمام أيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية اعتبارا من الخميس، في بداية مشواره بتصفيات المونديال.

وستكون هذه المباريات هي الأولى للمنتخب الألماني منذ نهاية مشواره ببطولة دوري أمم أوروبا، بهزيمة كارثية أمام نظيره الإسباني صفر- 6 في نوفمبر 2020.

وأضاف نوير في تصريحاته للصحافيين: لا يمكننا ارتكاب المزيد من الأخطاء، علينا جميعا أن ندفع أنفسنا، ونحن نتطلع إلى المباريات الثلاث المقبلة وإلى البطولة الأوروبية المقررة هذا العام. طموحنا كبير، نرغب في تحقيق أكبر نجاح ممكن ولا نطيق الانتظار.

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