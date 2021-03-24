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استبعاد غرينوود من قائمة إنجلترا بسبب الإصابة

غرينوود
غرينوود سجل 22 هدفاً منذ بدء الموسم الماضي

استبعاد غرينوود من قائمة إنجلترا بسبب الإصابة

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لندن - رويترز

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خروج ميسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد من تشكيلة منتخب إنجلترا قبل بطولة أوروبا تحت 21 عاما بسبب الإصابة.

وسينضم تود كانتويل لاعب وسط نوريتش سيتي إلى تشكيلة المدرب إيدي بوثرويد المكونة من 23 لاعبا بدلا من غرينوود الذي سجل هدفا في خسارة يونايتد 3-1 أمام ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وأحرز غرينوود (19 عاما) منذ بدء الموسم الماضي 22 هدفا وهي أعلى حصيلة لمراهق في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا وفقا لشركة أوبتا للإحصاءات.

وتلعب إنجلترا مع سويسرا يوم الخميس قبل أن تواجه البرتغال بعدها بثلاثة أيام ثم تلعب مع كرواتيا في 31 مارس الجاري ضمن منافسات دور المجموعات.

وستقام الأدوار الإقصائية للبطولة القارية في المجر وسلوفينيا خلال مايو ويونيو.

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