إياكيني يعود إلى تدريب فيورنتينا

أعلن فيورنتينا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين جوزيبي إياكيني لتدريب الفريق بدلا من تشيزاري برانديلي الذي استقال من ولايته الثانية



وكان إياكيني تولى تدريب فيورنتينا بدلا من فينشنزو مونتيلا في ديسمبر 2019 لكنه أقيل في نوفمبر الماضي وتولى برانديلي المسؤولية للمرة الثانية بعدما قاد النادي سابقا خلال الفترة 2005-2010، لكن المدرب المخضرم استقال الثلاثاء بعدما اكتفى بتحقيق خمسة انتصارات فقط في الدوري ليقبع فيورنتينا في المركز 14.



وقال النادي في بيان: عاد إياكيني لتدريب فيورنتينا. يستطيع فيورنتينا أن يؤكد أن إياكيني أصبح يتولى قيادة الفريق الأول.



وسيخوض إياكيني، مدرب سامبدوريا وأودينيزي السابق الذي فاز 12 مرة في 31 مباراة بالدوري خلال ولايته الأولى مع فيورنتينا، مرانه الأول في منصبه الجديد يوم الأربعاء.



وسيلعب فيورنتينا في ضيافة جنوى في الثالث من أبريل بعد التوقف الدولي.