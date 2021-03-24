بعد كروس.. إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، إلى ضربة أخرى على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعدما كشفت التقارير عن إصابة الأوروغوياني فالفيردي في تدريبات الفريق، لينضم إلى زميله توني كروس الذي استبعد من معسكر المنتخب الألماني للإصابة أيضا.

وأشارت "ماركا" إلى أن فالفيردي لم يشارك في الحصة التدريبية للفريق ظهر الثلاثاء، بسبب معاناته من انزعاجات عضلية، يمكن أن تبعده خارج الملعب لمدة أسبوعين على الأقل، وبالتالي لن يتواجد أمام ليفربول في لقاء الذهاب 6 أبريل.

وعاد ريال مدريد إلى تدريباته ظهر الثلاثاء، دون مشاركة سبعة لاعبين دوليين الذين يتواجدون مع منتخباتهم، علما بأن توني كروس عاد إلى العاصمة مدريد بعد شعوره بآلام على مستوى العضلة الضامة.

ويواصل الثنائي هازارد وكارفاخال عملية التعافي، فيما أجرى ماريانو دياز وأودريوزولا تدريبات في صالة اللياقة البدنية، وتمثل إصابة فالفيردي ضربة قوية للمدرب زين الدين زيدان، بعدما عاد اللاعب من إصابة طويلة مؤخرا.