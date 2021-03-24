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تحديد موعد المباراة المؤجلة لإنتر وساسولو

إنتر
إنتر ميلان في لقاء سابق

تحديد موعد المباراة المؤجلة لإنتر وساسولو

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روما - رويترز

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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء أن المباراة المؤجلة بين إنتر ميلان وساسولو ستقام في السابع من أبريل المقبل.

وكانت المباراة مقررة في 20 مارس الحالي، لكنها تأجلت بسبب إصابة أربعة لاعبين في صفوف إنتر بكوفيد-19.

وسيستضيف إنتر، متصدر الدوري بفارق ست نقاط عن جاره وملاحقه المباشر ميلان، ساسولو صاحب المركز الثامن في تمام الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي.

وستقام المباراة في نفس توقيت مباراة يوفنتوس ثالث الترتيب أمام نابولي في تورينو، والمؤجلة من أكتوبر الماضي.

ويملك يوفنتوس حامل اللقب 55 نقطة، متأخراً بفارق عشر نقاط عن إنتر، بينما يأتي نابولي في المركز الخامس برصيد 53 نقطة.

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