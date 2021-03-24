سيتي يضيف 5000 مقعد جديد في استاد الاتحاد

كشف مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه يعتزم تركيب خمسة آلاف مقعد مثبت على حواجز معدنية في استاد الاتحاد، في خطوة تهدف إلى السماح للمشجعين بالوقوف في أمان خلال مباريات الموسم المقبل.



وأضاف سيتي أن المقاعد، المصممة لتكون مطوية من أجل منح الجماهير مساحة للوقوف، سيتم تركيبها خلال الصيف في الجزء الأسفل من المدرج الجنوبي.



والوقوف في المدرجات ممنوع في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية في إنجلترا لكن الأندية سعت للوصول إلى حلول وسط، ووضع وولفرهامبتون واندرارز بالفعل مقاعد مثبتة على حواجز معدنية في ملعبه استاد مولينو.



ويعمل مانشستر يونايتد على تركيب 1500 مقعد من هذا النوع باستاد أولد ترافورد بعد أن واجه مشاكل لسنوات طويلة مع رفض الجماهير الجلوس على مقاعدها في أجزاء من الاستاد.



وقال سيتي إن هذه الخطوة جاءت بعد أبحاث مكثفة وإن هذه المقاعد ستعزز الأمان في منطقة يقف فيها المشجعون دائما.



وتم حظر الوقوف في أول درجتين بإنجلترا في أعقاب كارثة استاد هيلسبره عام 1989 التي أسفرت عن وفاة 96 من مشجعي ليفربول.