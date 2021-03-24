كين ينسحب من تشكيلة إيطاليا بسبب "الإرهاق"

انسحب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي مويس كين من تشكيلة المنتخب الإيطالي لمبارياته الثلاث المقبلة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، وذلك بسبب الإرهاق بحسب ما أفاد الأربعاء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وسمح لابن الـ21 عاما الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان سان جيرمان على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنجليزي، بالعودة الى نادي العاصمة الفرنسية.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن كين عانى من حالة إرهاق جعلته غير متوفر للمباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضد إيرلندا الشمالية، بلغاريا وليتوانيا. ولهذا السبب، أُبعِدَ كين عن التشكيلة وسيعود هذا الصباح الى ناديه باريس سان جيرمان.

وبعدما عانى الأمرين منذ قدومه إلى إيفرتون في صيف 2019 من يوفنتوس، استعاد كين مستواه في العاصمة الفرنسية حيث سجل 11 هدفاً في 20 مباراة خاضها في الدوري و15 في 29 ضمن جميع المسابقات.

ويلتقي المنتخب الإيطالي الذي سجل له كين هدفين في ثماني مشاركات، مع إيرلندا الشمالية الخميس في بارما ضمن منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يلتقي بلغاريا وليتوانيا خارج أرضه الأحد والأربعاء المقبلين.